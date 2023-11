Auszeichnungen

Intendantin, Politiker, Pfleger: Frankenwürfel verliehen

Thurnau / Lesedauer: 1 min

Drei Frankenwürfel liegen auf einem Tisch. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Drei Persönlichkeiten aus Franken bekommen in diesem Jahr den Frankenwürfel ‐ und zwar die langjährige Intendantin des Festivals Junger Künstler Bayreuth, Sissy Thammer, der frühere Landrat von Roth, Herbert Eckstein, und der Bezirksheimatpfleger von Unterfranken, Klaus Reder. Das teilte die Regierung von Oberfranken am Samstag in Thurnau mit.

Veröffentlicht: 11.11.2023, 02:47 Von: Deutsche Presse-Agentur