Intendant des Gärtnerplatz-Theaters bleibt bis 2030

Der Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München, Josef Köpplinger, hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert. „Unter seiner Leitung hat das Haus große künstlerische Erfolge zuhause in Bayern sowie internationale Beachtung erzielt“, betonte Kunstminister Markus Blume (CSU) am Donnerstag. „Alle lieben das Gärtnerplatztheater - und Intendant Josef Köpplinger ist der kreative Kopf dieser Theatermagie.“ Die bunte Mischung aus klassischen Opernproduktionen, Operetten, Musicals und experimentierfreudigem Tanztheater bei hohem künstlerischem Anspruch ziehe Groß wie Klein in den Bann, sagte Blume.

Der Österreicher Köpplinger führt das Haus seit der Spielzeit 2012/13. Der 1964 geborene Intendant und Regisseur hatte das Haus mit seiner mehr als 150-jährigen Geschichte zu Beginn einer umfassenden Sanierung übernommen, erst im Herbst 2017 wurde das Theater wiedereröffnet. Dabei zogen sich nicht nur die Bauarbeiten in die Länge, auch die Kosten stiegen von geschätzten 70 Millionen auf rund 121 Millionen Euro. Der Beliebtheit tat das keinen Abbruch: Das Theater bekam viele Preise und ist laut Kunstministerium in der aktuellen Saison zu 94 Prozent ausgelastet.