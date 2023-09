Verkehr

Innenminister: Kinder im Auto nicht richtig angeschnallt

München / Lesedauer: 1 min

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern. (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild )

Viele Kinder in Bayern werden nach Angaben des bayerischen Innenministeriums im Auto nicht richtig angeschnallt. „Nicht angegurtet unterwegs zu sein, ist lebensgefährlich, auch auf Kurzstrecken“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in München und verwies auf viertägige Schwerpunktkontrollen zum Schuljahresbeginn.

