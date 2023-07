Einkommen

Ingolstädter verdienen am meisten

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Der Posten Gesamtbrutto ist auf einer Lohnabrechnung zu sehen. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Die höchsten Gehälter in ganz Bayern werden in Ingolstadt gezahlt: In der Stadt an der Donau lag das mittlere Einkommen Ende vergangenen Jahres bei 5282 Euro, fast 1500 Euro mehr als im bayernweiten Schnitt. Das geht aus Zahlen zum Einkommen in Bayern hervor, die die Regionaldirektion der Bundesagentur am Freitag in Nürnberg veröffentlichte.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 12:40 Von: Deutsche Presse-Agentur