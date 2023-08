Feuerwehreinsatz

In Tiefgarageneinfahrt zwischen Auto und Wand eingeklemmt

Augsburg / Lesedauer: 1 min

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

In einer Tiefgarageneinfahrt in Augsburg ist ein Mann am Donnerstag zwischen seinem Auto und der Wand eingeklemmt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Pkw etwa zwei Meter die Garagenabfahrt hinuntergerollt, der Fuß des Mannes sei dabei in der Tür eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 21:00 Von: Deutsche Presse-Agentur