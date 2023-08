Immobilienkonzern Patrizia macht Verlust im zweiten Quartal

Der Immobilienkonzern Patrizia ist im zweiten Quartal wegen der Zurückhaltung der Kunden erwartungsgemäß in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende Juni ein Minus von 6,4 Millionen Euro, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht des Anbieters von Immobilieninvestitionen hervorgeht. Vor einem Jahr hatte das im SDax notierte Unternehmen noch 1,7 Millionen Euro verdient.

Patrizia hatte bereits am 28. Juli bekannt gegeben, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im zweiten Quartal deutlich gefallen ist und gerade noch so im Plus war. Daher ist der ausgewiesene Verlust keine Überraschung mehr. Bei der Bekanntgabe der Eckdaten hatte das Unternehmen auch die Prognose gesenkt und damit den Aktienkurs auf Talfahrt geschickt. Der Börsenwert von Patrizia ist seitdem um 14 Prozent auf rund 850 Millionen Euro gefallen.