Illegales Lagerfeuer im Nationalpark Berchtesgaden

Nach einem illegalen Lagerfeuer haben etliche Einsatzkräfte einen möglichen Vegetationsbrand im Nationalpark Berchtesgaden verhindert. Zwei 23–Jährige hätten das Feuer am Montagabend bei Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) gelegt, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 12:02 Von: Deutsche Presse-Agentur