Unfall

„Illegale Notdurft–Verrichtung“ — Autobahn gesperrt

Eggolsheim / Lesedauer: 1 min

Das menschliche Bedürfnis eines Lkw–Fahrers hat auf der A73 in Oberfranken zu einer Lkw–Panne samt anschließender Sperrung geführt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Donnerstag mitteilte, war der 36 Jahre alte Fahrer in Richtung Nürnberg unterwegs und hielt am Morgen bei Eggolsheim im Landkreis Forchheim auf dem Seitenstreifen, weil er Wasser lassen musste.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 09:09 Von: Deutsche Presse-Agentur