ICE wegen Gasaustritts evakuiert

Ein ICE der Deutschen Bahn ist in Mittelfranken wegen eines Gasaustritts evakuiert worden. Der Zug mit rund 250 Reisenden an Bord kam nach einem Alarm am Bahnhof Siegelsdorf zum Stehen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte. Auslöser bei dem Vorfall am Samstag war demnach eine CO2-Flasche, die Beschäftigte des Bordrestaurants nicht sachgemäß gewechselt hatten.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr rückten zum Bahnhof in einem Ortsteil von Veitsbronn im Landkreis Fürth aus. Nach rund einer Stunde konnten die Reisenden ihre Fahrt wieder fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.