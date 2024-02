Hund verletzt zwei Ersthelfer nach Fahrradunfall

Nach einem Radunfall in Rosenheim hat der Hund einer 65-jährigen Radfahrerin zwei Ersthelfer verletzt - einen davon schwer.

Die Frau fuhr am Sonntag in ein parkendes Auto und verletzte sich dabei am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Als zwei Ersthelfer zur Radfahrerin kamen, wurden sie vom Hund der 65-Jährigen gebissen. Ein Helfer wurde dabei schwer im Gesicht verletzt, der andere Helfer an der Wade.

Ein Atemtest ergab bei der Radfahrerin einen Alkoholwert von rund einem Promille. Gegen die Frau wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.