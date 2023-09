Tiere

Hund tötet Geflügel: 1200 Euro Schaden

Rödental / Lesedauer: 1 min

Ein Hund hat in und um ein Geflügelgehege in Oberfranken mehrere Tiere gerissen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden in Rödental (Landkreis Coburg) 14 Tiere Opfer des Hundes ‐ darunter Zuchtgänse, Enten und ein Hahn.

