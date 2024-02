Hund im Kofferraum stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist ein im Kofferraum mitfahrender Hund ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll eine 67-jährige Autofahrerin in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) beim Einbiegen auf eine Straße einer 75-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Die Autos seien dabei am Dienstagmittag ineinander gekracht. Die beiden Fahrerinnen blieben den Angaben nach unverletzt. Der Hund im Auto der 75-Jährigen sei jedoch so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb.