Hündin wird nach Sturz in bis zu 100 Meter Tiefe gerettet

Nach dem Sturz einer Hündin in bis zu 100 Meter Tiefe hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) das verletzte Tier in Oberbayern gerettet. Es habe auf einer Wanderung mit der Besitzerin und einer Bekannten nahe Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) den Halt verloren, teilte das BRK am Freitag mit. Die Hündin sei am Donnerstagabend die steile Südflanke des Berges in einen Wald hinabgestürzt. Die Frauen stiegen zu ihr hinab und setzten den Notruf ab.

Ein Rettungshubschrauber habe die Besitzerin und das verletzte Tier ins Tal gebracht. Danach wurde es den Angaben zufolge per Auto in die Klinik gefahren. Die Begleiterin sei zurück auf den Steig gelotst worden und habe selbst absteigen können.