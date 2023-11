Notfälle

Hubschrauber rettet kollabierten Kranführer aus der Höhe

München / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Ein Rettungshubschrauber hat in München einen Kranführer nach einem gesundheitlichen Zusammenbruch von dessen Arbeitsplatz in gut 50 Metern Höhe geborgen. Der Mann hatte am Nachmittag einen Notruf an seine Kollegen auf dem Boden abgesetzt, wie die Münchner Feuerwehr am Montagabend mitteilte.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 19:11 Von: Deutsche Presse-Agentur