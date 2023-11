Hotel im Allgäu nach Brand geräumt

Wegen eines Brands ist am Montag ein Hotel im Allgäu geräumt worden. Das Feuer sei im Inneren des Gebäudes in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei gegen Mittag aber schon wieder gelöscht gewesen. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Laut dem Polizeisprecher war eine größere Zahl an Einsatzkräften vor Ort. Wie viele Gäste das Hotel verlassen mussten, blieb zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Brands.