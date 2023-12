Holztransporter um neun Tonnen überladen

Einen um mehr als neun Tonnen überladenen Holztransporter hat die Polizei in Oberfranken aus dem Verkehr gezogen. Der 45-jährige Fahrer und Halter des Lastwagens müsse mit einer Geldbuße von mindestens 380 Euro und Punkten im Fahreignungsregister rechnen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einer Verkehrskontrolle am Montag bei Ludwigstadt (Landkreis Kronach) war Polizeikräften der mit massiven Holzstämmen beladenen Lkw mit Anhänger aufgefallen. Es stellte sich nach Angaben der Polizei dann heraus, dass dieser mehr als 49 Tonnen Holz statt der erlaubten 40 Tonnen geladen hatte.