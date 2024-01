Holzhäcksler fängt Feuer: Ein Verletzter und hoher Schaden

In Oberfranken hat ein Holzhäcksler Feuer gefangen und einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Ein 34 Jahre alter Mann erlitt eine leichte Rauchvergiftung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich Verbrennungsreste eines Holzkraftwerks bei der Entsorgung entzündet und die Maschine am Dienstag in einem Betrieb in Pinzberg (Landkreis Forchheim) in Brand gesetzt.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Auch eine nahestehende Halle wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt.