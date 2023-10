Arzeimittel

Holetschek rechnet mit krisenhafter Lücke bei Medikamenten

Klaus Holetschek (CSU), bayrischer Staatsminister für Gesundheit. (Foto: Kay Nietfeld/dpa )

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rechnet mit großen Medikamenten-Engpässen in den kommenden Monaten. „Wir steuern sehenden Auges erneut auf eine krisenhafte Arzneimittelversorgungslücke im Herbst und Winter zu“, sagte er am Samstag in München.

