Hoher Schaden und zehn tote Rinder bei Scheunenbrand

Rund anderthalb Millionen Euro Schaden sind bei einem Scheunenbrand im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge entstanden. Zudem seien in dem Feuer in der Nacht zu Freitag zehn Rinder verendet, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand war demnach aus bislang unklaren Gründen in einer Scheune in Tröstau ausgebrochen. Das Feuer griff anschließend auf drei angrenzende Gebäude über - darunter war ein Wohngebäude. Die dort wohnende Familie rettete sich unverletzt ins Freie. Die Scheune und zwei weitere Gebäude wurden den Angaben nach vollständig zerstört. Die Kripo ermittelt nun.