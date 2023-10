Oberpfalz

Hoher Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Runding / Lesedauer: 1 min

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Cham in der Oberpfalz ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brach das Feuer am frühen Dienstagmorgen im Erdgeschoss des Hauses in Runding aus.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 09:40 Von: Deutsche Presse-Agentur