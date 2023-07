Landkreis Roth

Hoher Schaden bei Brand von landwirtschaftlichen Maschinen

Bayern / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Zwei Brände landwirtschaftlicher Maschinen haben im Landkreis Roth einen hohen Schaden verursacht. Nach Angaben vom Sonntag geht die Polizei davon aus, dass die Brände in Georgensgmünd und Spalt am Samstag in keinem Zusammenhang stehen.

Veröffentlicht: 23.07.2023, 13:35 Von: Deutsche Presse-Agentur