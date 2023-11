Hoher Schaden bei Brand in holzverarbeitendem Betrieb

Bei einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb im mittelfränkischen Markt Bibart (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache war das Feuer am Samstagnachmittag in dem Betrieb ausgebrochen. Es griff auf ein Silo neben dem Fertigungsgebäude über. Die dort gelagerten Holzspäne gerieten ebenfalls in Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonntagmorgen an.