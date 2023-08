Wetter

Hochwasserlage entspannt sich weiter

München / Lesedauer: 1 min

Passanten gehen am Ufer der Hochwasser führenden Isar entlang, die durch die bayerische Landeshauptstadt fließt. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich weiterhin entspannt. In der Nacht auf Mittwoch habe es keine größeren Einsätze wegen Hochwassers gegeben, berichteten mehrere Polizeidienststellen am Morgen.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 08:04 Von: Deutsche Presse-Agentur