Dachstuhlbrand

Hobby-Arbeiten lösen Feuer aus: Hoher Schaden

Bichl / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Hobby-Arbeiten in einer ehemaligen Schreinerei haben einen Dachstuhlbrand in Bichl (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ausgelöst. Die Polizei ermittelt gegen einen 61-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 12:56 Von: Deutsche Presse-Agentur