Nürnberg

Hitlergruß gezeigt? — 18–Jähriger gefasst

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein 18–Jähriger soll in Nürnberg an einer Straßenkreuzung den Hitlergruß gezeigt und anschließend mit einem Messer eine Ampel beschädigt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schien der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen zu sein und wurde in einer Spezialklinik untergebracht.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 14:43 Von: Deutsche Presse-Agentur