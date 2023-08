Wetter

Historische Stadtmauer nach Unwetter eingestürzt

Weißenburg / Lesedauer: 1 min

In Folge der Unwetter mit Starkregen in Franken ist ein Teil der historischen Stadtmauer in Weißenburg eingestürzt. (Foto: Goppelt/vifogra/dpa )

In Folge der Unwetter mit Starkregen in Franken ist ein Teil der historischen Stadtmauer in Weißenburg eingestürzt. Die Mauer sei auf einer Länge von rund 25 Metern in sich zusammengefallen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 11:43 Von: Deutsche Presse-Agentur