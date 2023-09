Hintergründe der Bluttat von Lohr noch unklar

Die Hintergründe des gewaltsamen Todes eines 14–Jährigen in Lohr am Main sind weiter unklar. Nach Kenntnis des Polizeipräsidiums Unterfranken äußerte sich der Jugendliche, der als Tatverdächtiger festgenommen worden war, bis Montagvormittag nicht zu seinem Motiv. Die Ermittler hoffen aber, in Kürze die Herkunft der Waffe klären zu können, mit der der 14–Jährige am Freitagnachmittag erschossen worden war. Es gebe konkrete Hinweise, denen man nachgehe, sagte ein Sprecher in Würzburg.

Am Freitagnachmittag hatte eine Polizeistreife den leblosen 14–Jährigen in einem Gebüsch neben dem Schulzentrum von Lohr entdeckt. Er hatte äußere Verletzungen, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Gegen 18.00 Uhr nahmen die Beamten einen anderen Jugendlichen als mutmaßlichen Täter fest, der mit dem Opfer die Mittelschule des Ortes besucht hatte. Der Ermittlungsrichter in Würzburg erließ einen Haftbefehl gegen den Schüler, in dessen Wohnung auch die mutmaßliche Tatwaffe entdeckt wurde.