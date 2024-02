Hilfloser Rollstuhlfahrer kommt zwei Stunden nicht vorwärts

Polizei und Rettungsdienst sind in Landshut einem stehen gebliebenen Rollstuhlfahrer zu Hilfe gekommen. Der alte Mann stand demnach am Donnerstag zwei Stunden mit seinem defekten elektrischen Rollstuhl auf der Straße und war vom Regen völlig durchnässt, wie die Landshuter Polizeiinspektion am Freitag mitteilte. Der Rollstuhl ließ sich nicht per Hand schieben, die Beamten hüllten den Mann in Rettungsdecken, um einer weiteren Unterkühlung vorzubeugen. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst brachte die Polizei den hilflosen Mann und den Rollstuhl in sein Pflegeheim.