Hessens Freie–Wähler–Chef: „Nicht ein Beweis“ gegen Aiwanger

Der hessische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Engin Eroglu, hat sich in der Flugblatt–Affäre hinter Bundesparteichef Hubert Aiwanger gestellt. Auch wenn die seit einer Woche kursierenden Vorwürfe gegen den bayerischen Vize–Regierungschef „alle schlimm“ seien, gebe es „nicht einen Beweis“ dafür, sagte Eroglu am Samstag nahe Wetter (Landkreis Marburg–Biedenkopf) vor Beginn einer Veranstaltung zur hessischen Landtagswahl am 8. Oktober. Aiwanger habe „glaubwürdig versichert“, dass er das Flugblatt nicht geschrieben habe, und sei „nicht Auslöser dieser Kampagne“. Später wurde auch Aiwanger selbst bei der Veranstaltung erwartet.

Der Freie–Wähler–Chef und bayerische Wirtschaftsminister hatte zurückgewiesen, zu Schulzeiten in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben. Er räumte aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Aiwangers älterer Bruder gab an, das Pamphlet geschrieben zu haben. Aiwanger entschuldigte sich am Donnerstag öffentlich, sprach aber von einer Kampagne gegen ihn. Die Kritik riss danach nicht ab.