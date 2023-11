Herzinfarkt am Steuer: Lastwagenfahrer stirbt im Krankenhaus

Unfall

Herzinfarkt am Steuer: Lastwagenfahrer stirbt im Krankenhaus

Möttingen / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Ein Lastwagenfahrer hat während seiner Fahrt in Möttingen (Landkreis Donau-Ries) einen Herzinfarkt erlitten und ist wenig später gestorben. In der Folge des Infarkts stieß der Sattelzug des 58-Jährigen am Dienstag mit dem Auto einer 20-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 15:56 Von: Deutsche Presse-Agentur