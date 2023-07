Lebensmittel

Hersteller ruft Chargen von funny–frisch Brezli 160g zurück

Köln / Lesedauer: 1 min

Die im Text genannte Ware wurde zurückgerufen. (Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration )

Der Snack–Hersteller Intersnack SE in Köln hat Packungen des Produkts funny–frisch Brezli 160g zurückgerufen. In wenigen Packungen seien irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cracker abgefüllt, die Milch enthalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf dem Portal Lebensmittelwarnung.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 08:46 Von: Deutsche Presse-Agentur