Kabinettsbeschluss

Herrmann: Bezahlkarte für Asylbewerber ab Frühjahr

München / Lesedauer: 1 min

Die Kabinettsmitglieder sitzen bei der Kabinettssitzung in der Staatskanzlei. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Bayern drückt bei der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber aufs Tempo: Bereits im Frühjahr 2024 soll diese „tatsächlich in der Praxis zur Anwendung“ kommen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss am Dienstag in München sagte. Man habe ein Konzept für Bayern erarbeitet ‐ nun werde mit den Ausschreibungen begonnen.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 01:47 Von: Deutsche Presse-Agentur