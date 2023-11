Herbsttagung der Landessynode geht zu Ende

In Amberg geht an diesem Mittwoch die Herbsttagung der evangelischen Landessynode zu Ende. Sowohl der neue Landesbischof Christian Kopp als auch Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel hatten die Protestanten im Freistaat im Laufe der Tagung auf einen Sparkurs eingestellt - und Kürzungen unter anderem bei Tagungshäusern angekündigt. Für den Abschlusstag ist die Abstimmung über verschiedene Anträge und Eingaben geplant. Ein Thema ist dabei die Situation queerer Menschen in der evangelischen Kirche.