München

Heliumballon löst Brandalarm S-Bahnhaltestelle aus

München / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Ein Heliumballon hat kurzzeitig den S-Bahnverkehr in München gestört. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, geriet am Samstag ein mit Aluminium beschichteter Ballon an der Haltestelle Hauptbahnhof in die Oberleitung.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 10:43 Von: Deutsche Presse-Agentur