Notfälle

Heizstrahler löst Brand aus - Frau und Kind leicht verletzt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Heizstrahler hat in Lindau (Bodensee) ein Feuer in einer Wohnung ausgelöst. Die 31 Jahre alte Bewohnerin und ihr Kleinkind verletzten sich am Montag durch das Rauchgas leicht und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag hieß.