Schulen

Heimatverein für Morgenimpuls zu Verfassungsrechten

München

Im Foyer des Bundesverfassungsgerichts liegen zur Mitnahme Miniaturausgaben des Grundgesetz aus. (Foto: Uli Deck/dpa )

Der Landesverein für Heimatpflege plädiert für ein morgendliches Ritual zur Bayerischen Verfassung und zum Grundgesetz an den Schulen im Freistaat. „Es geht darum, dass die jungen Menschen sehr früh lernen, was unsere Grundlagen für Freiheit und Demokratie sind“, sagte der Geschäftsführer Rudolf Neumaier am Montag in München.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 12:06 Von: Deutsche Presse-Agentur