Künstliche Intelligenz

Heil eröffnet KI–Studio in München

München / Lesedauer: 2 min

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, nimmt an der Eröffnungsveranstaltung des Projekts «KI-Studios» teil und schaut sich einen "KI-Demonstrator" an. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Zwei Studios in München und Stuttgart und eine bundesweite Roadshow sollen Beschäftigten, Arbeitnehmervertretern und kleinen und mittleren Unternehmen das Thema KI näherbringen. Das vom Bundesarbeitsministerium mit 4,1 Millionen Euro geförderte Projekt solle zeigen, was KI kann, um Ängste abzubauen und Möglichkeiten aufzuzeigen, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Eröffnung des ersten Studios am Dienstag in München.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 12:48 Von: Deutsche Presse-Agentur