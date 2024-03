Hegering im Topspiel verletzt ausgewechselt

Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering hat sich kurz vor den beiden EM-Qualifikationsspielen verletzt. Im Topspiel der Bundesliga ihres VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern am Samstag musste die 33 Jahre alte Innenverteidigerin den Rasen bereits nach knapp 20 Minuten verlassen. Bei einem Klärungsversuch war sie ohne Gegnereinwirkung zu Boden gegangen und fasste sich anschließend an die Wade. Kurz darauf humpelte die Defensivspielerin gestützt von Betreuern vom Platz.

Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch, der im Stadion war, spielt am 5. April in Österreich und vier Tage später gegen Island. „So wie es jetzt aussieht, ist es die Wade. Warten wir mal ab, ich weiß auch nicht genau, was da Sache ist“, sagte Hrubesch in der Halbzeitpause in der ARD.