München

Haus nach Feuer in Garderobe unbewohnbar

München / Lesedauer: 1 min

Ein Brand in einer Garderobe hat am Dienstag eine Doppelhaushälfte in München unbewohnbar gemacht. Die Bewohnerin des Hauses habe die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen, teilte die Feuerwehr mit.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 16:20 Von: Deutsche Presse-Agentur