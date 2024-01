Harteros sagt alle Engagements in Staatsoper 2024 ab

Musik

München / Lesedauer: 1 min

Der Max-Joseph-Platz vor der Bayerischen Staatsoper. (Foto: Felix Hörhager/dpa/Symbolbild )

Opernstar Anja Harteros hat nach Angaben der Bayerischen Staatsoper all ihre Engagements für das neue Jahr gestrichen. „Schweren Herzens muss Anja Harteros alle Engagements 2024 absagen“, teilte die Oper am Mittwoch in München mit.