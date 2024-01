Handwerker stürzt von Gerüst und wird schwer verletzt

Ein Handwerker ist bei Gerüstarbeiten in Oberfranken rund zwei Meter hinab auf einen Balkon des Gebäudes gestürzt. Er sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Der 49-Jährige sei nach dem Sturz auf der Baustelle in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) am Mittwoch noch ansprechbar gewesen. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt brachte ein Hubschrauber den Handwerker in eine Klinik.

Der 49-Jährige verlor bei den Arbeiten den Angaben nach das Gleichgewicht. Ersten Ermittlungen zufolge lag kein Fremdverschulden vor. Auf der anderen Seite des Gebäudes wäre der Fall laut Polizei rund 15 Meter in die Tiefe gegangen.