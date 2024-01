Hand in Holzspalter geraten: Mann schwer verletzt

Ein 68-Jähriger ist schwer verletzt worden, als er bei Tann (Landkreis Rottal-Inn) einen Holzkeil aus einem Holzspalter lösen wollte. Der Keil klemmte in dem Gerät fest, als der Mann am Mittwoch Brennholz herstellte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.