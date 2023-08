Körperverletzung

Halbnackter Randalierer greift Polizisten an

München / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein Mann, der nur eine Unterhose trug, hat an einer Straßenbahnhaltestelle in München mehrere Passanten und Bundespolizisten angegriffen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, schlug der 47–Jährige am Dienstagabend gegen mehrere Straßenbahnen, beschimpfte Passanten und stellte sich in den Weg der einfahrenden Züge.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 10:45 Von: Deutsche Presse-Agentur