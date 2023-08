Extremismus

Häuser und Autos mit SS–Runen und Hakenkreuzen beschmiert

Schnelldorf / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben in Schnelldorf im mittelfränkischen Landkreis Ansbach Häuser und Autos mit rechten Parolen und Symbolen beschmiert. Die Täter hätten am frühen Samstagmorgen vier Häuser mit grauer Farbe besprüht und fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 06.08.2023, 13:49 Von: Deutsche Presse-Agentur