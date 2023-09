Häuser mit Flüssigkeit beschmiert

Mit einer Flüssigkeit hat ein Unbekannter zwei Häuser im Landkreis Aichach–Friedberg beschädigt und damit vermutlich einen Hund vergiftet. Der Täter oder die Täterin habe zunächst zweimal an dem gleichen Haus in Affing die farbige und ölige Flüssigkeit auf Fenster und Veranda geschmiert, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete. An einem weiteren Haus zerstörte die Flüssigkeit den Rasen und mehrere Pflanzen. Worum es sich bei der Flüssigkeit handelte, war zunächst unklar.

Ein Hund zeigte Vergiftungserscheinungen und musste zum Tierarzt, wie es hieß. Den Angaben zufolge kam das Tier vermutlich mit der Flüssigkeit in Kontakt. Die Taten fanden im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 31. August statt.