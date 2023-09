Coburg

Hähnchenteile fliegen durch Fast–Food–Restaurant

Coburg / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Weil sie ihr Essen für nicht ausreichend frittiert hielt, hat eine Kundin eines Fast–Food–Restaurants in Oberfranken heiße Hähnchenteile auf eine Verkäuferin geworfen. Die 37–Jährige sei bei dem Angriff in Coburg leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 13:36 Von: Deutsche Presse-Agentur