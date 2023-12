Umfrage

Gutes Essen an Silvester wichtiger als Feuerwerk

München / Lesedauer: 1 min

Silvesterartikel liegen auf einem geschmückten Tisch. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Gutes Essen schlägt das Feuerwerk am Silvesterabend: Einem größeren Teil der Menschen ist es laut einer Umfrage am wichtigsten, sich zum Jahreswechsel ein gutes Essen zu gönnen. Das gaben 56 Prozent der Befragten an, wie die Universität der Bundeswehr am Donnerstag in München mitteilte.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 14:24 Von: Deutsche Presse-Agentur