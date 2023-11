Gruppensieger Bayern will Erfolgsserie in Europa fortsetzen

Der als Gruppensieger feststehende FC Bayern München will in der Champions League am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nicht nachlassen. Gegen den FC Kopenhagen strebt der deutsche Fußball-Meister im fünften Gruppenspiel den fünften Sieg an. Man wolle in der Herangehensweise nicht auf die Tabellensituation achten, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Jubeln dürfen die Fans in der Allianz Arena über die Vertragsverlängerung von Torwart Manuel Neuer bis ins Jahr 2025. Auch Ersatzmann Sven Ulreich bleibt so lange.

Die Rekordserien in Europas Königsklasse sollen keinesfalls reißen. Seit 38 Gruppenspielen sind die Bayern unbesiegt, zuletzt gab es dabei gar 17 Siege am Stück. Die Serie sei Verpflichtung für uns alle, mahnte Tuchel.