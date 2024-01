Grünes Frauen-Duo: Lettenbauer und Sengl Landesvorsitzende

Die bayerischen Grünen haben ab sofort eine weibliche Doppelspitze: Neben Amtsinhaberin Eva Lettenbauer (31) wurde die langjährige Landtagsabgeordnete Gisela Sengl (63) am Samstag zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Sengl gewann auf einem Parteitag in Lindau am Ende eine Kampfabstimmung unter anderem gegen den bisherigen Amtsinhaber Thomas von Sarnowski (36).

„Ich kämpfe für euch, für uns, für unsere Partei“, rief Sengl direkt nach ihrer Wahl den Delegierten zu. „Wir werden wieder so stark, wie wir mal waren.“ Sengl hatte bei der Landtagswahl vergangenen Oktober nach zehn Jahren den Wiedereinzug ins Parlament knapp verpasst.

Zunächst setzte sich Lettenbauer am Samstag knapp gegen Sengl durch: Bei der ersten Kampfabstimmung erhielt die 31-Jährige 164 von 321 Stimmen - das entspricht 51 Prozent. Auf Sengl entfielen 154 Stimmen oder 48 Prozent. Es gab eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen.

Das schwache Ergebnis für Lettenbauer wurde von Delegierten als Zeichen einer verbreiteten Unzufriedenheit mit dem bisherigen Führungsduo gewertet. Beiden - Lettenbauer und von Sarnowski - wurde eine mangelnde Schlagkraft und öffentliche Sichtbarkeit vorgehalten. Dabei hat Lettenbauer, die seit 2018 im Landtag sitzt, ihr Amt schon seit Oktober 2019 inne. Von Sarnowski war 2021 gewählt worden.

Sengl trat daraufhin bei der Abstimmung über den zweiten Chefposten erneut an - und gewann, genauso knapp wie Lettenbauer zuvor: Sie erhielt 164 von 322 Stimmen und damit ebenfalls 51 Prozent. Auf von Sarnowski entfielen 152 Stimmen oder 47 Prozent. Ein weiterer Herausforderer, Robert Herbst aus dem Kreisverband Ostallgäu, bekam vier Stimmen. Es gab eine Nein-Stimme und eine Enthaltung.

Die Grünen hatten bei der Landtagswahl im Oktober deutlich verloren. Mit 14,4 Prozent wurden sie nur noch viertstärkste Kraft hinter CSU und Freien Wählern und ganz knapp hinter der AfD. Andererseits vermeldeten sie kürzlich erstmals in ihrer Geschichte mehr als 20.000 Mitglieder - inzwischen sind es nach Angaben Lettenbauers bereits 20 450. Die nächsten Herausforderungen sind die Europawahl im Juni, die Bundestagswahl 2025 und die bayerischen Kommunalwahlen 2026.

„Wir haben die besseren Ideen für die Zukunft“, hatte Sengl in ihrer Bewerbungsrede gesagt. Die Grünen müssten aber sichtbarer werden und sich mehr Gehör verschaffen. In den Städten sei die Partei zwar gut verankert, auf dem Land habe man dagegen an Zustimmung verloren - das wolle sie wieder ändern. Sie kündigte deshalb einen engen Kontakt zur Parteibasis und regionale Schwerpunktsetzungen in Wahlkämpfen an - und gab sich gegenüber allen politischen Gegnern kämpferisch: „Wir lassen uns unsere Demokratie und unsere Partei nicht kaputtmachen.“

Lettenbauer hatte in ihrer Rede betont, die Grünen wollten „Brücken bauen, wo zur Zeit Gräben sind“, Menschen wieder überzeugen und zusammenführen. Sie wolle alles geben, dass die Zustimmung wieder wachse. „Jetzt kommt die Zeit, in der es ans Gewinnen geht.“