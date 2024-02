Grünen-Fraktionschefin als Barbie: In zu kleinen Schuhen

Blonde Locken, pinkfarbenes Handtäschchen - Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (38) hat die „Fastnacht in Franken“ als strahlende Barbie genossen. Nun ja - fast. Denn die Schuhe waren zu klein. Die Schuhe seien eine Leihgabe von einer Freundin, sagte sie der dpa am Freitag. Die habe Größe 37, Schulze selbst aber 38. Das sei aber kein Problem, denn: „Barbie sieht auch immer so aus, als habe sie Fußschmerzen.“ Unabhängig davon fühle sie aber „den Barbie-Vibe“ sehr, sagte Schulze vor der Prunksitzung, zu der alljährlich zahlreiche Politikerinnen und Politiker nach Unterfranken kommen.